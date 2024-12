Em jogo amarrado, o Flamengo estreia com vitória na BCLA

Mais um brasileiro começa com o pé direito na BCLA! O Flamengo bateu o Boca Juniors pelo apertado placar de 70 a 69 pela Champions League das Américas. Com o difícil resultado, o time carioca começou assim como Minas e Franca: com um triunfo.

A PARTIDA

Quem estreou o placar foi o Boca Juniors, com Sebastian Vega, em uma cesta de dois pontos. O Flamengo até chegou a virar, com duas cestas de três pontos de Alexey Borges, mas a partida continuou equilibrada. O primeiro quarto terminaria empatado, contudo, José Vildoza pontuou e o Boca venceu por 22 a 20. O segundo período foi o mais amarrado, tendo cinco cestas para cada equipe. O time argentino ainda foi vencendo para o intervalo, mas desta vez por 35 a 33.

Na volta da segunda etapa, o Flamengo virou a chave e conseguiu ser mais incisivo. O Boca Juniors, primeiramente, marcou seis pontos, ficando a oito pontos à frente, mas o Fla colocou a cabeça no lugar, marcou cinco cestas em sequência que no total o gerou nove pontos e implantou o 42 a 41 no marcador. No fim do período, o time brasileiro vinha vencendo por 54 a 50. A vantagem obtida foi importante, já o Boca aumentou a rotação, marcou 19 pontos no quarto contra 16 do Fla, mas, por um mísero ponto, perdeu a partida (70 a 69).