Kamilla crava duplo duplo, mas Shanghai toma virada na China

Foi a terceira derrota em 11 jogos do Shanghai Swordfish no Campeonato Chinês de basquete feminino. Kamilla Cardoso e companhia ocupam a quinta colocação na classificação da temporada regular. As quatro primeiras avançam para as quartas de final e as oito seguintes, do quinto à 12ª melhor campanha, disputam as outras quatro vagas nas quartas. O Shandong Six Stars está em 13º com seis vitórias e cinco derrotas.