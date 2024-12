Bicampeão mundial, Amaury Pasos morre aos 89 anos

Além disso, foi ídolo no Corinthians, onde foi bicampeão brasileiro e três vezes campeão paulista. Também jogou no Clube de Regatas Tietê e no Sírio.

Pela Seleção Brasileira, fez 96 partidas oficiais, jogando três Olimpíadas e quatro Mundiais. Carrega marcas incríveis, sendo um dos maiores cestinhas em Olimpíadas e Copa do Mundo pelo Brasil, além de ser o maior vencedor com a Seleção Brasileira.