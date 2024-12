Huertas brilha e coloca Tenerife nas oitavas de Champions

Em quadra nas quatro das cinco partidas do Tenerife até aqui na Champions League, Huertas acumula médias de 11.3 pontos e 5.8 assistências por partida, além de 1.5 de rebotes. A equipe espanhola lidera o grupo C com 100% de aproveitamento. A classificação à próxima fase veio com uma rodada de antecedência. A última partida da fase de grupos está marcado para o dia 19, contra o Kolosos.

Por falar no time grego que conta com o brasileiro Gabriel Galvanini, o Kolosos ainda não venceu e já não tem mais chances de classificação para a próxima fase da Champions. Nesta quarta-feira (11), a equipe perdeu em casa para o Saint-Quentin, da França, por 86 a 75. Galvanini foi titular e marcou 16 pontos, pegou 7 rebotes e deu uma assistência.

EuroCup

Na competição que da acesso à Euroliga, principal liga do basquete europeu, o Brasil contou com dois representantes em quadra. Bruno Caboclo defendeu as cores do Hapoel Tel Aviv, de Israel, enquanto Márcio Santos as do ratiopharm Ulm, da Alemanha.

Márcio foi um dos desataques da equipe alemã na vitória diante do Juventut Baladona por 102 a 88. O brasileiro marcou 14 pontos, pegou 3 rebotes e deu uma assistência no triunfo que colocou o Ulm na 4ª posição do grupo A da temporada regular, com 7 vitórias em 11 partidas. Por outro lado, Caboclo mal esteve em quadra e só marcou 2 pontos em 8 minutos na derrota dos israelenses para Wolves, da Lituânia, por 104 a 100. Como resultado, o time caiu para a 5ª posição do grupo A.