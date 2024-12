Copa NBA conhece seus dois primeiros semifinalistas

Na primeira fase, elas se enfrentam entre si, com quatro jogos para cada time, em confrontos válidos para o calendário e a tabela tradicional do campeonato. Classificam-se os melhores de cada grupo e o melhor segundo colocado de cada uma das conferências.

Nesta conta, Milwaukee Bucks foi o líder do Grupo B do Leste e o Oklahoma City Thunder o líder do Grupo B do Oeste, enquanto Orlando Magic e Dallas Mavericks foram os melhores segundos colocados, respectivamente, do Leste e Oeste.

Destaque do Bucks foi o astro Giannis Antetokounmpo, que brilhou em vitória por 114 a 109. O grego saiu de quadra com 37 pontos anotados, além de 7 rebotes. Ele, Damian Lillard (28 pontos) e Bobby Portis (22) foram responsáveis por mais de 75% dos pontos da equipe. Pelo Magic, Suggs fez 32.

Na outra partida, destaque para Gilgeous-Alexander, do Oklahoma City Thunder, que fez 39 pontos na vitória contra o Dallas Mavericks, do badalado Luka Doncic. O esloveno, por sua vez, teve noite discreta, anotando apenas 16 pontos.

A NBA Cup chega ao fim na próxima terça-feira (17), com final em Las Vegas. As semifinais acontecem no sábado (14), com o Bucks enfrentando o vencedor de Knicks e Hawks, enquanto o OKC encara quem ganhar de Houston Rockets e Golden State Warriors.