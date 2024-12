Sem Curry e Green, Warriors voltam a vencer pela NBA

Chegou ao fim a sequência neagtiva de cinco jogos consecutivos com derrotas do Golden State Warriors na NBA. Nesta madrugada de sexta-feira (6), o time de São Francisco derrotou o Houston Rockets por 99 a 93 e chegaram no 13º triunfo em 21 jogos na temporada. Vale destacar que os Warriors não contaram com duas de suas principais estrelas do time: Stephen Curry e Draymond Green.

Quem brilhou pelo GSW, então, foi Jonathan Kuminga, que liderou a equipe com 33 pontos e seis rebotes. Andrew Wiggins foi outro jogador com boa atuação, terminando o jogo com 23 pontos e nove rebotes.

Por outro lado, Alperen Sengun foi o principal destaque do Houston Rockets. O turco anotou 16 pontos, pegou oito rebotes e distribuiu cinco aasistências. A derrota freia o bom momento dos Rockets na temporada. A equipe texana aparece na segunda posição da Conferência Oeste, com 15 vitórias e oito derrotas.