União Corinthians derrota o Bauru e vence pela sétima vez no NBB

Triunfo gaúcho! O Ceisc/União Corinthians recebeu o Bauru Basket no Ginásio Poliesportivo Arnão, em Santa Cruz do Sul-RS, e venceu a partida por 83 a 77, em jogo válido pela fase de classificação do NBB. Esta foi a sétima vitória do clube do Rio Grande do Sul na competição, que saltou para a sétima posição no ranking por aproveitamento.

O ala Fabrício Veríssimo, do time gaúcho, terminou como cestinha do jogo com 22 pontos, ao lado do norte-americano Dontrell Brite, do Bauru. Os donos da casa ainda contaram com boa atuação do estadunidense Duane Johnson, autor de 16 pontos, cinco rebotes, três bolas recuperadas e uma assistência.

O União Corinthians retornará às quadras já no sábado (7), às 17h (no horário de Brasília), para encarar o Sesi Franca, atual tricampeão consecutivo do NBB. Já o Bauru, quarto colocado no geral, jogará apenas no dia 13 de dezembro, às 19h30, contra o Pato Basquete.