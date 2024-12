Franca vira no fim e bate Caxias fora de casa pelo NBB

O Sesi Franca visitou o Caxias do Sul e conquistou uma importante vitória pelo NBB 2024/2025 (Novo Basquete Brasi), nesta quinta-feira (5). Em jogo equilibrado, a equipe paulista triunfou por 82 a 76 e chegou a oito vitórias em 14 partidas na temporada. Assim, o atual campeão aparece na nona colocação da primeira fase da competição.

O jogo

Os times tiveram começo parelho no primeiro tempo da partida. O Franca fechou o quarto inicial em vantagem de 21 a 18, mas viu os donos da casa encostaram no placar no período seguinte, em 40 a 39. Na volta do intervalo, o Caxias encaixou melhor as jogadas e conseguiu virar o jogo para 63 a 57. No entanto, o clube paulista iniciou a última parcial com nove pontos seguidos para voltar à frente no placar e controlar as ações até o final.

O destaque do triunfo ficou com Georgionho, que anotou um fortíssimo duplo-duplo de 17 pontos e 15 rebotes, além de distribuir sete assistências. Por outro lado, Vini Chagas foi o jogador mais eficiente do Caxias, anotando 13 pontos com 72% de aproveitamento de arremessos. Por fim, o resultado negativo deixa o time do Sul na vice-laterna do NBB, com apenas três vitórias em 13 jogos.