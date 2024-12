Basquete: Vasco bate Paulistano fora de casa pelo NBB

Vitória importante para o Vasco da Gama voltou no NBB (Novo Basquete Brasil). Nesta quarta-feira (4), o Gigante da Colina derrotou o Paulistano no Antonio Prado Jr, em São Paulo, por 76 a 70. Esta foi a sétima vitória do clube carioca em 12 jogos na temporada, deixando a equipe na sétima colocação. Por outro lado, o time paulista aparece na 13ª posição, com quatro triunfos.

O ala-armador Jamaal Thaddius Smith foi o principal jogador do Vasco na vitória desta quarta-feira. O norte-americano anotou um duplo-duplo na partida de 11 pontos e 10 assistências, além de ter pego cinco rebotes. Enquanto isso, Ferreyra foi o grande destaque do Paulistano, terminando o jogo como cestinha com 21 pontos.

Vasco e Paulistano fizeram partida equilibrada no primeiro tempo. Os donos da casa saíram na frente no placar em 16 a 15, mas o clube carioca virou no período seguinte para 31 a 28. A diferença se manteve na volta do intervalo, com o Vasco liderando por 54 a 51. No último quarto, então, o Gigante da Colina controlou as ações e ampliou a diferença para selar a vitória.