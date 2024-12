Unimed Campinas é campeão paulista de basquete feminino

O Campeonato Paulista de basquete feminino terminou com título do Unimed Campinas. Nesta quarta-feira (4), a equipe campineira enfrentou o Santo André fora de casa no terceiro jogo das finais do Paulista Feminino. Os dois primeiros jogos da final terminaram com o placar igual. Na primeira partida, 74 a 68 para o Unimed Campinas no interior do estado. Em seguida, Santo André ganhou o jogo 2 também por 74 a 68 para empatar a série, que foi definida nesta quarta. No duelo decisivo, Campinas venceu por 74 a 69 para ficar com o título.

O Unimed Campinas começou melhor no jogo decisivo. A equipe visitante teve mais efetividade nas ações ofensivas e defensivas e liderou quase todo o primeiro tempo. Com um bom início de segundo quarto, Campinas chegou a abrir nove pontos de vantagem. Mas Santo André descontou a diferença com algumas bolas de três pontos. Assim, o jogo foi para o intervalo com vantagem campineira de apenas quatro pontos: 39 a 35.

No terceiro período, Campinas foi dominante, aproveitando o seu banco de reservas para abrir 16 pontos de vantagem. Mas a equipe se perdeu nos minutos finais e Santo André encostou no placar. O jogo estava em 70-68 faltando dois minutos para o fim. Mas o time do ABC desperdiçou algumas chances de empatar e virar a partida na reta final. Assim, o Unimed Campinas assegurou um título, após uma cesta de dois pontos de Ineidis Casanova.