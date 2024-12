Time de Splitter vence a nona consecutiva e lidera a Euroliga

Início ruim

O início do Paris Basketball na temporada atual da Euroliga foi ruim. Venceu apenas um jogo em quatro. Depois da derrota para o Bayern de Munique, porém, em 17 de outubro, o time de Tiago Splitter não sabe mais o que é perder. Venceu, pela ordem, Mônaco, Alba Berlin, Baskonia, Partizan Belgrado, Zalgiris Kaunas, Barcelona - do brasileiro Raulzinho - Anadolu Efes Istanbul e Bologna.

A campanha de 10 vitórias em 13 jogos crava aproveitamento de 76,9%. O Fenerbahce, com um jogo a menos, tem 75% com 10 vitórias em 12 jogos e enfrentaria o Baskonia, fora de casa, também nesta terça-feira. Em terceiro aparecem Olympiacos e Monaco com 12-8, ou 66,7%. São 18 times na primeira fase da Euroliga de basquete masculino. Os seis melhores avançam para os playoffs, e o sétimo ao décimo disputam, num play in, as duas últimas vagas na pós temporada.

Eurocopa

Teve mais brasileiro no basquete europeu nesta terça-feira. Márcio Santos jogou pelo ratiopharm Ulm na vitória sobre o Trefl Sopot pela Eurocopa. Márcio jogou pouco menos de quinze minutos e anotou quatro pontos em quatro lances livres. Pegou três rebotes, deu uma assistência e roubou uma bola. O time alemão derrotou polonês por 83 a 69.