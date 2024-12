Flamengo passa dos 100 pontos em vitória contra o Pato Basquete

Ataque em dia! Nesta terça-feira (3), o Flamengo conquistou a sua 11ª vitória no NBB 2024/2025. Com ótima atuação ofensiva, o Rubro-Negro bateu o Pato Basquete fora de casa, no Ginásio do Sesi, por 110 a 101, e se manteve na cola do líder Minas, que tem um triunfo a mais.

Alexey Borges foi mais uma vez o principal destaque do Flamengo em quadra. O armador vem se destacando na temporada, especialmente com o alto volume de assistências, fundamento no qual é líder da equipe no campeonato. Hoje foram 11 passes para cestas, além dos 18 pontos marcados e cinco rebotes.

Já pelo lado do Pato Basquete, o ala norte-americano Austin Wrighten foi o grande ponto positivo da equipe. Ele foi o cestinha da partida com 28 pontos e ainda pegou nove rebotes e quatro assistências. Com a derrota, o clube paranaense aparece na 11ª colocação, com cinco vitórias e sete derrotas.