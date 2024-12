Warriors perdem para Suns e mantêm sequência negativa na NBA

Já são quatro derrotas consecutivas para o Golden State Warriors na NBA. Após alcançar a liderança do Oeste, os Warriors não venceram mais e agora ocupam a quarta colocação da conferência. Na noite deste sábado (28), o time de São Francisco perdeu para o atual líder Phoenix Suns por 113 a 105.

Os Warriors até contaram com o reforço de sua principal estrela, Stephen Curry, que esteve ausente na última rodada para tratar de dores bilaterais no joelho. O armador jogou por cerca de 32 minutos na partida e liderou a equipe em pontos, com 23, além dar sete assistências e pegar quatro rebotes. Fora da rotação, o brasileiro Gui Santos ficou sem minutos em quadra novamente.

Pelo lado dos Suns, Devin Booker e Kevin Durant lideraram o time à vitória. Booker foi o cestinha da partida com 27 pontos, pegando nove rebotes e dando três assistências também. Já o ex-jogador dos Warriors snotou um duplo-duplo de 21 pontos e dez rebotes. O Phoenix Suns agora tem uma campanha de 11 vitórias e oito derrotas na NBA 2024/2025.