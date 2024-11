Kamilla Cardoso marca duplo-duplo no Campeonato Chinês

No momento, o Shanghai Swordfish se encontra na briga pela liderança do grupo A do Campeonato Chinês, com cinco triunfos em seis rodadas disputadas. Seu principal adversário é o Sichuan Blue Whale, equipe que venceu todos os seus cinco compromissos até aqui.

E BLUESKY

Offseason na China

No início de outubro, Kamilla Cardoso foi anunciada como reforço do Shanghai Swordfish. A brasileira deve jogar na China durante as férias da WNBA. Esse é um movimento comum entre as jogadoras da liga norte-americana, visando competir em mais datas do calendário.