Wesley retorna ao Sesi Franca com duplo-duplo e vitória

Com uma performance arrasadora, o Sesi Franca voltou a vencer no Novo Basquete Brasil (NBB). Diante da sua torcida no Pedrocão, a equipe paulista derrotou o Fortaleza-Basquete Cearense por 97 a 71. O pivô Wesley, que voltou ao time após uma passagem pelo basquete mexicano, foi um dos destaques da vitória francana, com direito a duplo-duplo. Com o resultado, Franca agora está em sétimo lugar no NBB, enquanto o Fortaleza segue na 18ª posição.

Atual campeão do NBB, o Sesi Franca vinha de duas derrotas seguidas na competição, que fizeram o time cair para o nono lugar na classificação geral. Assim, o jogo em casa nesta sexta-feira contra o lanterna Fortaleza-Basquete Cearense era uma chance de ouro para o time paulista reencontrar o caminho das vitórias.

O Sesi Franca dominou a partida desde o início. No primeiro tempo, o time contou com algumas bolas de três pontos para aumentar a sua pontuação. Já o Fortaleza teve dificuldades no ataque, cometendo muitos erros. Dessa forma, Franca foi para o intervalo vencendo o jogo por 49 a 28. Ao longo do segundo tempo, o técnico Helinho aproveitou para rodar o elenco do Sesi Franca. Apesar de uma pequena queda de aproveitamento dos donos da casa nos arremessos, Franca soube administrar a boa vantagem construída nos minutos iniciais da partida para garantir a vitória por 26 pontos.