NBB: Mogi vira no último minuto, vence Caxias e põe fim a jejum

O Caxias do Sul ficou a 43 segundos de vencer o jogo diante do Mogi das Cruzes, que, em casa, acertou as duas últimas cestas da partida e venceu a equipe adversária, de virada, pelo placar de 74 a 71. Com o resultado, o time paulista voltou a vencer no NBB após somar quatro derrotas consecutivas.

Léo Bispo, que terminou com 18 pontos, fez a cesta da virada, e Lessa, que também anotou 18 pontos, assegurou o triunfo de Mogi com mais dois pontos de lance livre. Pelo lado derrotado, Betinho foi o cestinha da partida, terminou com 21 pontos, mas errou o último arremesso do jogo, uma bola de três que levaria a definição para a prorrogação.

O Mogi saiu da vice-lanterna para a 15ª colocação, com quatro vitórias em 12 rodadas. Já o Caxias segue na sequência de derrotas, é o 17º na tabela e tem apenas três vitórias em 11 partidas.