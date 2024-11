São José tem noite 'à Carbonari' e derrota Caxias no NBB

Isaac, com 11 pontos, foi o único de toda a equipe de Caxias a ter dois dígitos na pontuação. Betinho chegou perto, teve oito pontos e ainda pegou seis rebotes.

Com esse resultado, o São José chegou terceira vitória seguida no NBB, sendo a quarta em 11 jogos disputados, subindo para o 14º lugar. Do outro lado, o Caxias, na 15ª posição, tem três vitórias e sete derrotas, com 10 jogos realizados na atual temporada.