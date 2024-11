NBA pede que atletas reforcem a segurança contra rede sul-americana de ladrões

A notícia se espalhou após relatos recentes de roubos ao ala do Milwaukee Bucks, Bobby Portis, e ao armador do Minnesota Timberwolves, Mike Conley Jr. Fora a dupla da NFL que atua no Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes e Travis Kelce .

No início desta semana, a NFL pediu aos jogadores que fossem cautelosos ao compartilhar publicamente qualquer informação sobre seu paradeiro, casas e itens de luxo que possam possuir.