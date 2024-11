Classificado para a AmeriCup, Brasil vence fácil o Panamá

O Brasil conquistou mais uma importante vitória pelas Eliminatórias para AmeriCup de basquete masculino de 2025. Em partida realizada na Arena Guilherme Paraense, em Belém (PA), a seleção comandada por Aleksandar Petrovic derrotou o Panamá por 93 a 67, na noite deste domingo (24). Com o triunfo, a seleção brasileira se garantiu de vez na Americup 2025, que será disputada na Nicarágua.

O Brasil já havia vencido as três partidas anteriores e, com isso, segue com campanha perfeita de quatro vitórias em quatro partidas. Os três melhores times de cada grupo se classificam para a AmeriCup 2025. No momento, o Brasil lidera, com o Uruguai em segundo lugar e o Panamá na terceira colocação.