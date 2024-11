Araraquara força Jogo 3 da semi do Paulista contra o Santo André

No segundo tempo, o Sesi Araraquara mostrou mais consistência e, com grande performance, venceu os dois últimos quartos: 18 a 13 no terceiro período e 14 a 7 no último. Garantindo a vitória por 61 a 49, uma diferença de 12 pontos, que confirmou o empate na série.

A maior pontuadora do jogo foi a jogadora Emanuely de Oliveira, do Sesi Araraquara, com 19 pontos, 6 rebotes e 2 assistências. A jogadora foi peça-chave para a virada da equipe, especialmente no segundo tempo, quando o time mostrou um desempenho superior e conseguiu abrir a vantagem.

Decisão no jogo 3

A série agora está empatada, e a decisão será no terceiro e último jogo, marcado para segunda-feira (25/11). A A.D. Santo André, jogando em casa, buscará se recuperar e avançar para a final. Já o Sesi Araraquara, com o embalo da vitória fora de casa, quer confirmar a classificação e seguir firme na luta pelo título paulista.

Quem vencer o jogo 3 estará garantido na final do Campeonato Paulista Feminino de Basquete, onde enfrentará o Unimed Campinas, que já está classificado para a disputa do título.

O jogo decisivo promete ser de muita emoção e tensão, com as duas equipes determinadas a garantir uma vaga na grande final. A expectativa é de casa cheia no G.M. Parque Celso Daniel, com os torcedores apoiando seus times em busca da classificação.