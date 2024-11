Wiggins marca 30 e os Warriors vencem Pelicans

O Golden State Warriors segue em grande fase pela NBA. Nesta sexta-feira (22), o time de São Francisco derrotou o New Orleans Pelicans por 112 a 108 e garantiu a permanência na liderança da Conferência Oeste. A partida também era válida pela Copa NBA, na qual o GSW está 3-0 no grupo C do Oeste.

Após ganhar minutos no último jogo, o brasileiro Gui Santos ficou de fora da partida de hoje. Quem brilhou pelos Warriors foi Andrew Wiggins, que anotou 30 pontos, pegou três rebotes e deu quatro assistências. Stephen Curry também teve uma boa atuação, com 19 pontos, sete rebotes e sete assistências.

Já do lado dos Pelicans, Trey Murphy III com 24 pontos, mas perdeu a cesta de 3 pontos que daria a liderança para a equipe faltando 5 segundos para o final do jogo.