Raulzinho acerta retorno à Europa após um mês no Brasil

Raulzinho mal chegou e já está de malas prontas para deixar o basquete brasileiro. O armador está acertado para se tornar reforço do Barcelona, da Espanha. A informação foi dada em primeira mão pelo perfil Basquete com Diegão. Em cerca de um mês atuando no Brasil, ele realizou apenas cinco jogos com a camisa do Pinheiros.

Apesar de repentino, o movimento feito por Raulzinho já estava previsto. Após a grave lesão no joelho durante a Copa do Mundo, o brasileiro acabou não conseguindo atuar pelo Fenerbahce, da Turquia. Dessa forma, seu retorno ao Brasil fazia parte de um planejamento para retornar à Europa, inclusive acordado com o Pinheiros. Ele confessou sua preferência em entrevista ao OTD quando foi anunciado.

Em cinco jogos pelo Pinheiros, Raulzinho acumulou médias de 16.8 pontos, 5.0 assistências e 3.8 rebotes em cerca de 20 minutos. Raul Neto deixa o NBB para ser o substituto de Nicolas Laprovittola no Barcelona.