Estrela Vermelha perde e joga fora grande chance na Euroliga

Nesta quinta-feira (21), o Estrela Vermelha, time do brasileiro Yago Mateus, perdeu em casa para o Partizan por 89 a 77 pela Euroliga. Com o resultado, a equipe sérvia perdeu a oportunidade de entrar na zona de playoffs do campeonato europeu.

PRÉ

Antes da partida, o Estrela Vermelha vinha de vitória pela Liga Adriática contra o Borac Mozzart por 105 a 85. Do outro lado, o Partizan também chegou a partida com uma vitória pela Liga Adriática, mas contra o Mornar, por 105 a 78.

A PARTIDA

O time de Yago começou na vantagem, marcando os cinco primeiros pontos da partida. Mesmo sofrendo a virada, o Estrela Vermelha conseguiu marcar quatro pontos e retomou as rédeas da partida e venceu o primeiro quarto por 21 a 19. No segundo período foi a vez do Partizan marcar uma sequência de pontos, desta vez seis, por duas vezes.