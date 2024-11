Brasil bate o Uruguai e se aproxima da vaga à AmeriCup

Como foi o jogo

Para este primeiro compromisso no novo ciclo olímpico visando LA-2028, Aleksandar Petrovic montou o quinteto titular com Elinho Corazza, Georginho de Paula, Kevin Crescenzi, Mãozinha Pereira e Bruno Caboclo. A equipe teve dificuldades no primeiro tempo, mas soube reagir nos momentos decisivos.

Com um clima bom em Belém, o Brasil começou quente e logo abriu 7 a 0 no placar. Mãozinha e Cabloco comandaram o setor ofensivo da seleção na parcial e o time manteve uma boa vantagem de 12 a 7 restando menos de quatro minutos do relógio do primeiro quarto. No entanto, o Uruguai cresceu na partida e virou o placar para 19 a 15 ao final do período.

Para o segundo quarto, o Brasil voltou com transições mais eficientes e boa infiltrações no garrafão que garantiram lances livres valiosos. Assim, a seleção dominou o período e voltou a liderar o placar em 33 a 27. Mas os uruguaios voltaram bem do intervalo e nconseguiram encostar ao final da terceira parcial, em 52 a 50.

O último quarto, então, ganhou ares de tensão. Porém, o Brasil manteve o equilíbrio em quadra e conseguiu administrar bem o ritmo do jogo, explorando as faltas dos adversários e gastando o tempo do relógio para fechar a vitória.

Bruno Cabloco foi o grande destaque da vitória, anotando um duplo-duplo de 21 pontos e 11 rebotes, sendo o cestinha da partida. Mãozinha foi outro líder do Brasil e ficou próximo de um duplo-duplo também, tendo 16 pontos e nove rebotes. Pelo lado do Uruguai, Joaquín Rodríguez se destacou com 20 pontos no jogo.