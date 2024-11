Seleção brasileira faz mais duas trocas na convocação

Dias após o ala-armador Didi Louzada ser cortado da convocação por conta de lesão e do armador Raulzinho pedir dispensa da seleção brasileira de basquete, o técnico Aleksandar Petrovic precisou fazer mais duas alterações no elenco brasileiro para esta janela de novembro das Eliminatórias da Americup. Nesta terça-feira (19), Alexey Borges e Gui Deodato deixaram o grupo também por problemas físicos. No lugar deles, entraram Adyel Borges, do São José, e Kevin Crescenzi, do Paulistano.

Ambos atletas do Flamengo, o armador Alexey Borges teve uma pubalgia, enquanto o ala Gui Deodato teve uma lombalgia. A apresentação do restante dos atletas aconteceu na segunda-feira (18). O primeiro jogo da seleção brasileira será no dia 21, contra o Uruguai. Em seguida, no dia 24, o adversário será o Panamá. Os jogos desta janela serão sempre às 20h, com transmissão ao vivo na ESPN. Com a campanha até aqui nas Eliminatórias, o Brasil está virtualmente classificado à Americup 2025 de basquete masculino, que acontece em agosto do próximo ano, na Nicarágua, e pode confirmar sua vaga matematicamente com vitórias no Manguerinho. Após estas duas partidas, ainda restarão dois jogos fora de casa, também contra Uruguai e Panamá, em fevereiro do próximo ano.