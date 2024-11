Kamilla Cardoso faz duplo-duplo e vence a 1ª na China

O próximo compromisso de Kamilla Cardoso pelo Swordfish será no dia 22 de novembro, fora de casa, diante do Hebei, às 8h30 (horário de Brasília).

Offseason na China No início de outubro, Kamilla Cardoso foi anunciada como reforço do Shanghai Swordfish. A brasileira deve jogar na China durante as férias da WNBA. Esse é um movimento comum entre as jogadoras da liga norte-americana visando competir em mais datas do calendário.