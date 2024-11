Sem Gui Santos, Warriors vence Grizzlies pela NBA 2024/2025

Nona vitória em onze partidas para o Golden State Warriors neste início de temporada da NBA. Nesta madrugada de sábado (16), o time de São Francisco derrotou o Memphis Grizzlies por 123 a 118. Fora da rotação, o brasileiro Gui Santos não participou da partida.

O destaque da vitória ficou na grande atuação coletiva dos Warriors, que tiveram seis jogadores anotando mais de 10 pontos cada. Stephen Curry, principal estrela da equipe não teve uma noite daquelas, mas contribuiu com 13 pontos, oito rebotes e cinco assistências. O Grizzlies não contou com seu principal jogador em quadra Ja Morant, desfalque por lesão no quadril. Mas o Memphis contou com uma grande atuação de Jackson Jr, que anotou 32 pontos e pegou seis rebotes. Com o resultado positivo, os Warriors se mantêm na 2ª colocação da Conferência Oeste da NBA, atrás somente do Oklahama City Thunder, que tem 11 vitórias em 13 partidas. Por outro lado, os Grizzlies ocupam a sétima posição do Oeste, com sete triunfos e seis derrotas.