Kamilla Cardoso estreia com duplo-duplo na liga chinesa

Contudo, no terceiro período, Shanxi estabeleceu a maior vantagem da partida ao vencer a parcial por 30 a 17 e ir ao último período com 71 a 62 no marcador. O Shanghai correu atrás do placar nos últimos 10 minutos de partida, mesmo diminuindo a distância, acabou derrotado.

Offseason na China

No início de outubro, Kamilla Cardoso foi anunciada como reforço do Shanghai Swordfish. A brasileira deve jogar na China durante as férias da WNBA. Esse é um movimento comum entre as jogadoras da liga norte-americana visando competir em mais datas do calendário.