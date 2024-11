Flamengo vence o Franca com autoridade pelo NBB

Na reedição da final da última temporada do NBB, o Flamengo "deu o troco" no Sesi Franca e venceu o rival pela 6ª rodada da primeira fase do atual campeonato. A partida aconteceu neste sábado (16), no Maracanãzinho, e teve a vitória contundente dos rubro-negros por 88 a 65. O resultado mantém o clube carioca na vice-liderança do NBB 2024/2025, com uma campanha de 10 vitórias em 12 jogos.

Alexey Borges foi novamente o principal destaque do Flamengo em quadra. O armador vem se destacando na temporada, especialmente com o alto volume de assistências, fundamento no qual é líder da equipe no campeonato. Hoje foram nove passes para cestas, além dos 15 pontos marcados e seis rebotes.