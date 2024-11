Cavaliers vencem Bulls e mantêm o início invicto de 14 jogos na NBA

A história segue sendo feita pelo Cleveland Cavaliers na NBA. Nesta sexta-feira (15), os Cavs derrotaram o Chicago Bulls por 144 a 126 e mantiveram a sequência invicta de 14 partidas na NBA 2024/2025. Esta já é a terceira melhor marca de início de temporada da história da liga. O recorde pertence ao Golden State Warriors, que venceu as 24 primeiras partidas em 2015/2016.

As 14 vitórias iniciais dos Cavaliers igualam as campanhas do Boston Celtics de 1957/1958 e do Dallas Mavericks de 2002/2003. Se ganharem a próxima partida, os Cavs empatam com o Houston Rockets de 1993/1994 e com o Washington Capitals de 1948/1949.

A partida

Mais uma vez, Donovan Mitchell comandou o ataque do Cleveland Cavaliers e terminou como cestinha do jogo com 37 pontos. O armador ainda pegou sete rebotes e distribuiu sete assistências. Jarrett Allen foi outro destaque da vitória, com um duplo-duplo de 24 pontos e 10 rebotes.