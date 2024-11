Paris bate Barcelona pela Euroliga após nó tático no último quarto

No último quarto antes do intervalo, a diferença entre as equipes foi diminuindo, até que o Barcelona conseguiu empatar a partida em 37 a 37. O time catalão marcou 19 pontos enquanto a equipe parisiense conseguiu apenas seis. Depois disso, empurrados pelo embalo do empate, o Barcelona fechou o primeiro tempo vencendo por 48 a 45.

O terceiro quarto começou mais acirrado, mas o Barcelona foi quem inaugurou o marcador. O time espanhol seguiu à frente na partida, dominando as ações em sua maioria. Com a vantagem, o Barcelona chegou a ficar oito pontos na frente da equipe francesa, porém, em uma reviravolta, o Paris Basketball finalizou o penúltimo quarto na vantagem, vencendo por 73 a 70.