Bauru vence Pinheiros e se mantém perto dos líderes do NBB

Nesta quinta-feira (14), o Bauru Basket conquistou uma importante vitória fora de casa no NBB. O Dragão foi até a capital paulista para enfrentar o Pinheiros, no Ginásio Henrique Villaboim. Por lá, os visitantes mostraram mais consistência durante toda a partida e saíram com a vitória por 87 a 80.

Este foi o sexto triunfo do Bauru em nove jogos na atual temporada do NBB. O resultado agora deixa a equipe na quinta colocação. Por outro lado, o Pinheiros conheceu a quinta derrota em dez partidas e caiu para a nona colocação do campeonato.