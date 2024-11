Vice-líder Flamengo vence e afunda o Botafogo no NBB

O Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro, foi palco de mais uma vitória do Flamengo pelo NBB e uma das mais fáceis da equipe até na competição nacional. A equipe rubro-negra abriu larga vantagem diante do Botafogo e só administrou o placar, vencendo por 91 a 67, em partida realizada nesta quarta-feira (13).

Com o resultado, o Flamengo somou sua nona vitória em 11 jogos pela atual temporada do NBB, se mantendo na 2ª posição no aproveitamento, porém com mais pontos do que o líder Minas, que tem dois jogos a menos e só perdeu uma partida na competição. Já o Botafogo somou sua 5ª derrota seguida na competição e é o 15º na tabela.

Embalado após reencontrar o caminho das vitórias, o Flamengo oscilou um pouco no 1º quarto, mas manteve o ritmo e foi para o intervalo já com uma vantagem confortável de 16 pontos. O Botafogo começou o jogo errando muito, até voltou melhor no segundo tempo, mas sem conseguir diminuir o ritmo adversário.