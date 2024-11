Elinho faz triplo-duplo e Timão vence a 1ª em casa no NBB

+ São Paulo 'vacila' nas bolas de três e perde para o lanterna A partida ficou equilibrada até o fim do primeiro quartos, mas depois só deu Corinthians, que foi abrindo vantagem e assegurou a 1ª vitória jogando no Ginásio Wlamir Marques. Pelo lado derrotado, Mogi e Brite anotaram 14 pontos cada. Assista aos jogos da NBA AO VIVO por um preço imperdível. A partir de R$ 16/mês você garante o NBA League Pass e não perde nenhum lance. Assine já! Com o resultado, o Timão está na 10ª colocação, com quatro vitórias e cinco derrotas. O Bauru é o 6º colocado, somando cinco triunfos em oito partidas.