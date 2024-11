Sem Gui Santos, GS Warriors vence Oklahoma CT e iguala rival

Na noite deste domingo (10), o confronto entre Oklahoma City Thunder e Golden State Warriors agitou a ponta da tabela na Conferência Oeste da NBA. No entanto, o jogo não contou com o ala/pivô brasileiro Gui Santos para o Warriors. Mesmo assim, com o comando de Stephen Curry, o time venceu no ginásio Oklahoma, o Paycom Center, por 127 a 116. Dessa forma, igualou o rival com oito vitórias e duas derrotas. Mas, assumiu a vice-liderança da Conferência pelo confronto direto.

+ SIGA O CANAL DO OLIMPÍADA TODO DIA NO WHATSAPP A princípio, a vitória precisou de uma virada em sua construção. Isso porque Oklahoma venceu o primeiro quarto com o placar de 33 a 26. Em seguida, a reação dos Warriors começou no período seguinte, com 39 a 25. O terceiro quarto do duelo foi ainda mais arrasador para Golden State, consolidando uma virada e algum conforto no placar. Assim, os visitantes fizeram o dobro de pontos que os adversários com 42 a 21. Por fim, foi a vez do City Thunder buscar a reação diante de seu torcedor e descontou boa parte da diferença de 28 pontos. Contudo, o 37 a 20 não foi o suficiente para virar o placar para conquistar a nona vitória e encostar no Phoenix Suns, líder da Conferência.