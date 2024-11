Brasil é derrotado novamente pela Argentina e não vai à AmeriCup

A seleção brasileira de basquete feminino sub-15 não vai à AmeriCup, que ocorrerá em junho de 2025, ainda sem local definido. Isso porque, neste domingo (10), o time nacional perdeu a disputa de bronze contra a Argentina, em Barquisimeto (VEN). Na segunda partida entre as equipes na competição, o Brasil deu mais trabalho, porém sucumbiu novamente, dessa vez por 68 a 53.

Logo após a derrota para a Colômbia, o Brasil precisava juntar forças e se superar para enfrentar a Argentina. A partida do Sul-americano Sub-15 valia por dois motivos, um lugar no pódio da competição e a última das vagas na AmeriCup Sub-16. Todavia, o esforço do time brasileiro não foi o suficiente para fazer frente às argentinas. O Brasil permaneceu atrás do placar, sobretudo, do final do primeiro quarto em diante. Na segunda parcial, a Argentina chegou a abrir 23 pontos de margem. A equipe brasileira perdeu os dois primeiros quartos pelo mesmo placar, 18 a 9. Na volta do intervalo, o Brasil melhorou a ponto de vencer o terceiro período por 17 a 12.