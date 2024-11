Santo André volta a vencer Catanduva e vai à semifinal

Neste sábado (9), o Santo André recebeu o Catanduva, no ginásio do Parque Celso Daniel, pelo segundo jogo da série de quartas de final do Campeonato Paulista de Basquete feminino. Após vencer em Catanduva na terça-feira, o time do ABC fez a lição de casa e fechou o confronto em 2 jogos. Com o placar de 89 a 52, Santo André se classifica para a semifinal chegando a marca de 12 partidas consecutivas sem derrota.

Primeiro colocado na fase de realinhamento, o Santo André não teve dificuldades para eliminar o time que terminou a fase de classificação em penúltimo.

O destaque da partida foi Sassá, autora de 25 dos 89 pontos da equipe vencedora. A cestinha ainda contou com a parceria de Ju Ribeiro e Tassia, que juntas somaram mais 26 pontos. Pelo lado do Catanduva, a cestinha foi a Fernanda Sena, com 14 pontos.