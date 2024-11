Em vitória acirrada, União Corinthians bate Vasco no NBB

Neste sábado (9), no Ginásio de São Januário, no Rio de Janeiro, o União Corinthians venceu o Vasco R10 Score por 81 a 79. Em uma partida acirrada nos minutos finais, a equipe conquistou sua quinta vitória consecutiva no NBB 2024/2025.

No primeiro quarto, o União Corinthians iniciou liderando o placar até o nono ponto, quando o Vasco R10 Score empatou e virou o jogo, passando a dominar e mantendo a vantagem no placar de 19 a 13. A equipe tentou reagir, reduzindo a diferença para apenas um ponto na reta final, mas o Vasco voltou a ampliar a vantagem, encerrando o período em 22 a 18. No quarto seguinte, o União Corinthians se recuperou no placar e fechou o segundo período com cinco pontos de diferença, vencendo por 44 a 39.

Após o intervalo, o União Corinthians aumentou a vantagem para nove pontos, mas o Vasco não conseguiu alcançar a diferença, e o Corinthians manteve a liderança com cinco pontos à frente. No último quarto, o Vasco diminuiu a diferença para três pontos, mas o União Corinthians respondeu, aumentando a vantagem novamente para quatro pontos. No final, o Corinthians venceu por 81 a 79, com apenas dois pontos de diferença.