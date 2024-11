Brasília vence Unifacisa e soma a 6ª vitória seguida no NBB

Com o resultado, o Brasília chega a 6ª vitória na competição em nove partidas, assumindo o sexto lugar na tabela. Já a Unifacisa tem uma campanha de duas vitórias em cinco jogos e amarga a 16º posição do NBB.

+ SIGA O CANAL DO OLIMPÍADA TODO DIA NO WHATSAPP Embalo total A reação do Brasília veio após derrotas para Minas, Bauru e Franca, que são times fortes e que, muito provavelmente, estarão nos playoffs do NBB. Só que o time do Distrito Federal soube aproveitar as chances contra as equipes mais fracas, caso do São José, Mogi, Fortaleza e da própria Unifacisa. Além do que a equipe de Brasília venceu Corinthians e Pinheiros, que são equipe de meio de tabela e que vendem caro as derrotas.