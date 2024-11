Bauru bate o Mogi no fim e cola nos líderes do NBB

Jogando em casa, no Ginásio Panela de Pressão, o Bauru Basket contou com uma carta na manga para derrotar o Mogi: o ala Wesley Mogi, xará do clube rival. O jogador do Baurufoi um dos destaques da vitória, anotando um duplo-duplo com 12 pontos e 12 rebotes, além de dar quatro assistências. Outros dois destaques no triunfo foram Dontrell Brite e Alex. O estadunidense terminou como cestinha da partida com 25 pontos, enquanto o armador brasileiro anotou 10 pontos e 10 assistências e pegou seis rebotes.

O time da casa foi quem deu as cartas no início de jogo e construiu uma boa vantagem de 22 a 14 no primeiro quarto. No entanto, o Mogi reagiu e virou o placar no período seguinte para 36 a 32. Na volta do intervalo, o Bauru buscou o empate em 50 a 50. A decisão, então, ficou para a última parcial e um final de partida eletrizante.