Seleção sub-15 é superada pela Argentina no Sul-Americano

Sendo assim, a campanha brasileira soma uma derrota e uma vitória, e a seleção sub-15 aguarda para saber se irá à semifinal da competição. Para avançar, o Brasil precisa de uma vitória da Argentina sobre o Equador, em partida marcada para esta sexta-feira (8).

+ SIGA O CANAL DO OLIMPÍADA TODO DIA NO WHATSAPP O Brasil está no Grupo B, com Uruguai, Argentina e Equador. Já o Grupo A conta com Venezuela, Colômbia, Chile e Bolívia. Pelo formato de disputa, as equipes se enfrentam dentro dos grupos, com as duas melhores avançando às semifinais. O Sul-Americano sub-15 de basquete feminino vale três vagas na Copa América Sub-16 em 2025.