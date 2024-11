São Paulo bate Flamengo e volta a vencer no NBB

De volta às vitórias! Após duas derrotas consecutivas o São Paulo retomou o caminho das vitórias no NBB. Nesta quinta-feira (7), o Tricolor derrotou o Flamengo no Ginásio do Morumbi por 77 a 75. O triunfo mantém a equipe paulista na quarta colocação da atual temporada, com 75% de aproveitamento. Já o Flamengo perdeu de vez a liderança para o Minas, que venceu o Fortaleza mais cedo.

O São Paulo foi o time que teve o melhor começo de temporada no NBB 2024/2025, vencedo os primeiros cinco jogos da liga. No entanto, o Tricolor tropeçou diante do Mogi e do Pinheiros, que esfriaram o bom momento dos paulistas. A vitória diante do Flamengo, um dos principais favoritos ao título do NBB, traz de volta a confiança para o Tricolor.

Com um duplo-duplo, o ala-pivô Paulo Lourenço foi o principal destaque da vitória, tendo 14 pontos, 10 rebotes e cinco assistências. Por outro lado, o ala Kayo se destacou pelo Flamengo, com 14 pontos e oito rebotes.