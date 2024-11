Curry brilha nos dois lados da quadra e Warriors batem Celtics

A partida

Jogando em casa, em um TD Garden lotado, o Boston Celtics teve um início fulminante na partida. Os atuais campeões abriram 14 a 3 nos primeiros minutos de jogo e pareciam encaminhar um verdadeiro atropelo no primeiro quarto. Os Warriors reagiram e até buscaram o empate em 19 a 19 ainda no primeiro período, mas sofreram mais cinco pontos e voltaram a ficar atrás no placar.

Mesmo assim, a equipe de São Francisco manteve o bom momento para o segundo quarto e dominaram as ações. Foram 32 pontos anotados para o Golden State Warriors contra apenas 16 dos Celtics, virando o placar para 51 a 40. A grande atuação defensiva dos visitantes ganha ainda mais peso quando comparada com os 67 pontos de média na temporada para o Boston Celtics no 1º tempo.

Mas a resposta dos Celtics viria logo na volta do intervalo. Os atuais campeões ajustaram o setor ofensivo e marcaram 41 pontos somente no terceiro períoro, mais do que a somatória dos dois primeiros quartos. A grande pontuação deixou a equipe somente um ponto atrás dos visistantes ao final do período. Assim, a decisão ficou aberta para o quarto final. Decisivo, Curry assumiu a responsabilidade, anotou 10 pontos e liderou os Warriors à vitória.