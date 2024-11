Corinthians bate o Sesi e força terceiro jogo na semi do Paulista

Tudo Igual! No segundo jogo da série de quartas de final do Paulista Feminino de basquete, o Corinthians superou o Sesi Araraquara por 58 a 33 e levou o confronto para a terceira e decisiva partida. Os times definirão a vaga na semi do estadual já nesta sexta-feira (8), às 20h (no horário de Brasília).

O Corinthians iniciou muito bem no confronto, rapidamente abrindo 12 pontos de vantagem no final do primeiro quarto. Logo depois, a equipe alvinegra continuou bastante dominante e ampliou a diferença no placar, chegando no intervalo na frente por 35 a 14. Após uma leve reação do Sesi na terceira parcial, o Timão voltou a controlar as ações e fechou o jogo em 58 a 33.

A ala cubana Ariadna Capiró Felipe, do Corinhians, terminou como cestinha do jogo com 16 pontos. Ela também anotou 10 rebotes, um toco e um roubo de bola. Outra destaque do lado alvinegro foi Ana Beatriz de Oliveira, autora de 12 pontos, nove rebotes e duas assistências. Já no Sesi Araraquara, que havia vencido o primeiro duelo, a armadora Maila Ciciardi se destacou com oito pontos e sete rebotes.