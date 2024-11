Sem Joel Embiid, 76ers perde para Suns na NBA

Começo difícil para o Philadelphia 76ers na NBA 2024/2025. Nesta madrugada de quarta-feira (5), os 76ers sofreram a quinta derrota em seis jogos da atual temporada. O revés veio diante do Phoenix Suns, por 118 a 116. Para piorar a situação, horas antes da partida a grande estrela do time Joel Embiid recebeu uma suspensão de três jogos na liga por conta de um incidente com um jornalista.

No último sábado, o pivô empurrou um jornalista após a derrota diante do Memphis Grizzlies. O incidente aconteceu no vestiário do Wells Fargo Center, casa dos 76ers. A agressão teria sido motivada pelas duras críticas que o repórter fez ao jogador dias antes. Em um artigo publicado, o jornalista citou o filho e o falecido irmão do pivô para questionar o profissionalismo e o esforço do jogador para se recuperar da lesão no joelho que o impediu até agora de estrear na temporada

Embiid, inclusive, já seria desfalque certo para a partida desta quarta-feira por conta de uma lesão no joelho. Assim, a suspensão só entrará em vigor após o jogador estiver disponível para jogar. Além disso, o pivô não receberá salário durante a pena disciplinar.