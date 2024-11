Reynan anota 30 pontos e o Pinheiros bate o São Paulo no NBB

O São Paulo até reagiu bem no segundo período e diminuiu a diferença para 35 a 30. Em seguida, o Tricolor encostou ainda mais no placar e fechou o terceiro quarto perdendo por apenas três pontos em 57 a 54. Porém, o Pinheiros voltou a crescer nos dez minuots finais e fechou a vitória fora de casa.

Brasília vence por um ponto

Já no outro jogo da rodada do NBB o Brasília Basquete conquistou uma importante vitória contra o Fortaleza. Jogando em casa, na Arena BRB Nilson Nelson, o Brasília não teve vida fácil na partida e saiu atrás no placar no primeiro quarto em 25 a 20. O time da casa reagiu e empatou o jogo no período seguinte em 39 a 39. Na volta do intervalo, o Brasília virou para 56 a 54 e conseguiu segurar o placar favorável até o final do jogo, em 73 a 72.

Classificação

O triunfo desta quarta-feira deixou o Pinheiros no 8º lugar da temporada regular do NBB 2024/2025 com quatro vitórias em oito jogos. Por outro lado São Paulo aparece na 4ª colocação com cinco vitórias em sete partidas que disputou. Já o Brasília está na sexta posição com cinco triunfos em oito jogos. Por fim, o Fortaleza aparece na 18ª colocação, com uma vitória em sete jogos.