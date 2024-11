Stephen Curry tem chances de reforçar o Warriors nesta segunda

Depois de desfalcar o Golden State Warriors por três jogos, o astro Stephen Curry tem chances de retornar ao time nesta segunda-feira em jogo diante do Washington Wizards. O jogador se recupera de uma lesão no tornozelo, mas o desempenho dele no treino da noite de domingo na Universidade de Georgetown deixou o técnico Steve Kerr animado.

"Parece bom, mas temos que ver como o tornozelo se sente depois do treino de amanhã. Então, veremos", afirmou o treinador, se referindo à atividade que será feita pela equipe na manhã desta segunda-feira.

Stephen Curry machucou o tornozelo na derrota para o Los Angeles Clippers no dia 27 de outubro. De lá para cá, o Golden State Warriors venceu os três jogos que disputou.