Doncic desequilibra em vitória do Mavericks sobre o Magic

Luka Doncic foi o grande destaque do Dallas Mavericks na vitória, em casa, diante do Orlando Magic por 108 a 85. O esloveno marcou 32 pontos, pegou nove rebotes e distribuiu sete assistências. Foi o segundo melhor desempenho dele na temporada 2024/2025 da NBA, atrás apenas dos 40 pontos que marcou na estreia contra o Phoenix Suns.

Dos 32 pontos marcados por Luka Doncic, 25 deles aconteceram no primeiro tempo. O período coincidiu com o momento em que o Dallas Mavericks alcançou a maior vantagem diante do Orlando Magic. O placar era de 65 a 40 no intervalo. Nos dois quartos finais, a equipe da Flórida marcou 45 contra 43 do adversário, mas a vitória já tinha sido garantida com a grande exibição do esloveno nos dois quartos iniciais.

Com Klay Thompson apagado com apenas nove pontos, os companheiros que mais ajudaram Luka Doncic a garantir o resultado positivo foram Daniel Gafford, com 18, e Kirie Irving, com 17. Do lado do Orlando Magic, que jogou desfalcado de Paolo Banchero, sua estrela em ascensão, não houve nenhum grande destaque e o alemão Franz Wagner acabou como cestinha da equipe com apenas 13 pontos.