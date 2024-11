Sesi Araraquara abre quartas do Paulista e vence Corinthians

Dois jogos agitaram a abertura das quartas de final do Campeonato Paulista de basquete feminino. No ano que a Federação Paulista de Basquete (FPB) celebra 100 anos, o Sesi Araraquara, atual tricampeão da competição, iniciou a primeira etapa eliminatória vencendo o Corinthians fora de casa, por 80 a 58, no Mini Ginásio do Parque São Jorge, em São Paulo. O principal nome do jogo foi a pivô Aline Moura, com 24 pontos e 13 rebotes. No outro jogo do dia, o Unimed Campinas ganhou do Ourinhos/AOBE.

Cestinha, Aline Moura ficou em quadra pelo Sesi Araraquara quase 30 minutos. Ela concluiu o jogo com 66,67% de eficiência nos arremessos de dois pontos e 50% nos de três. A atleta terminou com 32 de efetividade. Ainda do lado vitorioso, mais quatro atletas alcançaram dois dígitos: a ala/armadora Gabriela D'Arrigo e a ala/pivô Vitória Marcelino fizeram 12 pontos, a armadora Débora Costa marcou 11 e a ala/pivô Izabela Andrade anotou dez. Essa última ainda pegou dez rebotes, fechando com duplo-duplo.

Pelo Corinthians, o principal nome do duelo foi a pivô Gilmara Justino, com 15 pontos. A armadora Ana Beatriz de Oliveira contribuiu com 13, com a ala/pivô Milena Rodrigues e a armadora Alana Gonçalo colaborando com dez cada uma. O segundo desafio deste confronto de quartas de final está marcado para a próxima quinta-feira (7), às 19h, em Araraquara, no ginásio do Sesi. As comandadas do técnico João Camargo Neto garantem vaga na semifinal se vencerem o segundo jogo da série melhor de três.