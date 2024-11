Petrovic descarta permanecer no Brasil até Los Angeles-2028

O técnico Aleksandar Petrovic, comandante da seleção brasileira masculina de basquete, rejeitou a ideia de permanecer como treinador do Brasil até os Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028, caso o país se classifique para a competição. A informação foi dita pelo próprio durante sua participação no programa "Hello LA", no canal SporTV, nesta sexta-feira (1).

Segundo Petrovic, ele pretende preparar o time durante o ciclo até uma mudança de comando, saindo do cargo para a entrada de um treinador brasileiro. "Eu não vou comandar nos Jogos Olímpicos (de Los Angeles-2028). Vou preparar essa seleção e deixar que, nos Jogos Olímpicos, um treinador brasileiro esteja novamente à frente da seleção", disse o croata.

O nome mais provável para assumir a seleção brasileira é de Tiago Splitter. Ex-jogador com passagens pela NBA, ele atua como auxiliar-técnico do Brasil, estando presente na disputa dos Jogos de Paris-2024, e comanda o francês Paris Basketball. Inclusive, o catarinense de 39 anos se tornou o primeiro brasileiro a treinar uma equipe na Euroliga, principal competição de clubes da Europa.